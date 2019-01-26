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Беременная женщина попала под колёса авто в центре Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

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Водитель каршерингового автомобиля Renault сбил беременную женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы. После совершения наезда виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Уточняется, что инцидент произошёл в 19:50 мск между Тихвинской улицей и улицей Бутырский Вал.

«Пострадавшая получила травмы, ей оказывается медицинская помощь», — сказал источник АГН «Москва».

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что на месте ДТП работают полицейские. Выясняются подробности произошедшего. Ведётся поиск водителя.

Ранее News.ru писал о том, что десятки автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области, недалеко от Чехова. Причиной аварии стали сильная метель и скользкая дорога. По информации водителей в соцсетях, на 26-м км дороги в аварию попало 17 машин, на 58-м км столкнулось 10.


#москва #ДТП #каршеринг
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