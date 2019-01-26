Беременная женщина попала под колёса авто в центре Москвы

Водитель каршерингового автомобиля Renault сбил беременную женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы. После совершения наезда виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Уточняется, что инцидент произошёл в 19:50 мск между Тихвинской улицей и улицей Бутырский Вал.
«Пострадавшая получила травмы, ей оказывается медицинская помощь», — сказал источник АГН «Москва».
В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что на месте ДТП работают полицейские. Выясняются подробности произошедшего. Ведётся поиск водителя.
Ранее News.ru писал о том, что десятки автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области, недалеко от Чехова. Причиной аварии стали сильная метель и скользкая дорога. По информации водителей в соцсетях, на 26-м км дороги в аварию попало 17 машин, на 58-м км столкнулось 10.