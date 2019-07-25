https://static.news.ru/photo/50a5424e-aed0-11e9-beb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Россиянка, уехавшая в Черногорию на отдых, утонула на курорте вблизи городка Бечичи.

Трагедия произошла в 09:30 по местному времени (10:30 мск). Женщина захлебнулась во время купания. Прибывшие медики констатировали смерть.

На её теле не было обнаружено никаких следов насилия, из чего врачи сделали вывод, что россиянка умерла естественной смертью. Ей было 74 года. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося, сообщило национальное телевидение Черногории со ссылкой на экстренные службы.

Ранее News.ru писал о том, что трое украинских военнослужащих утонули во время учебной переправы через реку в боевой машине десанта (БМД). Инцидент произошёл на глазах инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.