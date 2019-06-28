https://static.news.ru/photo/360689a6-99aa-11e9-bbab-fa163e074e61_1024.jpg Анатолию Кайро Фото: News.ru

Директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему домашнего ареста в виде меры пресечения. Решение будет принимать Басманный суд.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Под видом покупки акций «Рольф Эстейт» соучастники по завышенной стоимости заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счёт в Кипре, а затем направлены подконтрольным Петрову иностранным фирмам.

Сам Петров связывает преследование с рейдерским захватом. на фоне выемок и обысков в офисе компании, ему стали поступать предложения о покупке «Рольф» за полцены. Предприниматель подчёркивает, что даже теоретически не может пойти на такую сделку, так как является председателем совета директоров компании. Владеет же фирмой кипрский траст, писал News.ru.