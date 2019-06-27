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Основатель и председатель совета директоров крупной автодилерской компании России «Рольф» Сергей Петров рассказал о «заманчивом предложении», которое получил на фоне начатого уголовного преследования.

Может быть, какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены, — сказал он, комментируя РБК причины возбуждения уголовного дела, фигурантами которого являются сам Петров и экс-глава «Рольфа» Татьяна Луховецкая.

По словам Петрова, уголовное дело касается вывода средств за рубеж в 2014 году: якобы «Рольф» переплатил при покупке одного актива, оценив его в 4 млрд руб., хотя, по оценкам следствия, он стоил «несколько сотен миллионов».

Петров объяснил, что даже теоретически не может пойти на такую сделку, так как является председателем совета директоров компании. Владеет же фирмой кипрский траст. При этом, как сообщает издание, этим трастом владеет сын Петрова — Александр.

СК расследует дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, Петров в 2014 году перечислил полученные от «Рольфа» деньги на счета своей кипрской компании «Панабел Лимитед». Операция была осуществлена с помощью подложного договора о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по стоимости в четыре миллиарда рублей, писал News.ru.