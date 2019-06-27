https://static.news.ru/photo/a7c0f38e-98dc-11e9-a01b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, Петров в 2014 году перечислил полученные от «Рольфа» деньги на счета своей кипрской компании «Панабел Лимитед». Операция была осуществлена с помощью подложного договора о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по стоимости в четыре миллиарда рублей.

Затем Петров сам получил эти деньги.

Как ранее писал News.ru, Сергей Петров заявил, что обыски в дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге могут быть связаны с делом 2014 года о выводе средств за рубеж.