Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По версии следствия, Петров в 2014 году перечислил полученные от «Рольфа» деньги на счета своей кипрской компании «Панабел Лимитед». Операция была осуществлена с помощью подложного договора о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по стоимости в четыре миллиарда рублей.
Затем Петров сам получил эти деньги.
Как ранее писал News.ru, Сергей Петров заявил, что обыски в дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге могут быть связаны с делом 2014 года о выводе средств за рубеж.