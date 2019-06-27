Основатель компании «Рольф» Сергей Петров заявил, что обыски в дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге могут быть связаны с делом 2014 года о выводе средств за рубеж.
Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги, — сказал Петров
РБК.
По его словам, такие обыски проходят постоянно.
В апреле 2019 года проходили изъятия в PwC по этому делу, касающемуся якобы завышенной оценки компании, — подчеркнул Петров.
Как ранее писал News.ru, сотрудники ФСБ и СК пришли в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.