https://static.news.ru/photo/af4a9650-98d2-11e9-8cb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rolfcompany/facebook.com

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров заявил, что обыски в дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге могут быть связаны с делом 2014 года о выводе средств за рубеж.

Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги, — сказал Петров РБК .

По его словам, такие обыски проходят постоянно.

В апреле 2019 года проходили изъятия в PwC по этому делу, касающемуся якобы завышенной оценки компании, — подчеркнул Петров.

Как ранее писал News.ru, сотрудники ФСБ и СК пришли в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.