https://static.news.ru/photo/1c5b683e-98cc-11e9-abec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ФСБ и СК пришли в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сказал один из сотрудников центрального офиса «Рольф», с обысками к ним приехали в 10:00.

Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить, — передаёт его слова «Коммерсант».

Отмечается, что обыски связаны с проверкой о незаконном выводе денежных средств за рубеж.

Расположенный в том же здании дилерский центр продолжает работать. Его работе, а также клиентам никто не мешает.

В то же время, по информации РБК, сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании и блокируют работникам доступ к рабочим местам и телефонам.

Как ранее писал News.ru, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не намерен посещать Россию, в особенности после обысков ФСБ в его музее. По словам бизнесмена, его визиты в Москву были нечастыми, а из-за происходящего он планирует вообще отказаться от поездок.