https://static.news.ru/photo/cf3995ac-967e-11e9-8b17-fa163e074e61_1024.jpg Давид Якобашвили Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не намерен посещать Россию, в особенности после обысков ФСБ в его музее. По словам бизнесмена, его визиты в Москву были нечастыми, а из-за происходящего он планирует вообще отказаться от поездок.

Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе, — цитирует предпринимателя Би-би-си .

Он отметил, что постоянно проживает в Монако, по работе бывает в Женеве, Лондоне, Конго и Руанде. В момент интервью предприниматель находился во Франции.

Как писал News.ru, обыски в музее «Собрание» проходили 18 июня. Предположительно, следственные действия связаны с уголовным делом, заведённым ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнёра Якобашвили — Бориса Минахи. Он обвиняет бизнесмена в хищениях средств Ейского портового элеватора.