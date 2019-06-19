https://static.news.ru/photo/e519e114-926f-11e9-9e23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые детали появились в деле об убийстве жены хоккеиста Максима Соколова. Эксперты обнаружили в показаниях главного подозреваемого, 15-летнего сына жертвы Арсения, много несостыковок.

Криминалистам показалось странным заявление подростка, что в день убийства он прибежал на крик матери. По их словам, это было невозможно, поскольку Ирине перерезали трахею, передаёт « СтарХит ».

Согласно второй версии, убийство мог совершить старший сын Соколовой, Максим, под действием психотропных препаратов. Однако юноша никогда не был замечен за употреблением наркотиков, заявили знающие его спортивные специалисты. По их словам, он был дисциплинированным спортсменом и всегда вёл здоровый образ жизни.

Сосед семьи, в свою очередь, предположил, что к убийству может быть причастен третий человек. Он сообщил, что возле дома, где произошла трагедия, заметили окровавленного рабочего. Кто-то якобы видел его выходящим из коттеджа.

Кто-то сказал, что рядом с домом после убийства видели окровавленного рабочего, не знаю, кто это был. Может, дети непричастны, — рассказал он в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Одну из самых странных версий выдвинула подруга Ирины, Анна Никитина, проживающая в США. Она заявила, что дети знают об убийце их матери, но по каким-то причинам не называют его имя.

Трагедия в семье бывшего вратаря сборной России Максима Соколова произошла 13 июня. Соседи обнаружили в доме игрока тело его мёртвой жены, а рядом их сына Арсения с раной на шее. Предположительно, после убийства матери молодой человек пытался покончить с собой, писал News.ru.