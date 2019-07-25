https://static.news.ru/photo/8de7cb80-aee5-11e9-bc9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Пожарные долго не могли потушить огонь в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском из-за средств личной гигиены, которые способствовали распространению огня. Об этом рассказала отдыхавшая там девочка.

Детей разбудили вожатые. После этого их отвели на спортивный стадион, где они ожидали приезда скорой помощи и пожарных.

Пожарные тушили минут 40–50. Потому что всякие духи горели, дезодоранты. Время было 2:25–2:50. Пожарные приехали в 3:05. А сказали, что приехали за 10 минут, — утверждает девочка.

Она отметила, что все вели себя спокойно, передаёт РЕН ТВ .

Пожар в «Холдоми» случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. Пока ехали пожарные, четверо детей получили сильнейшие ожоги и позже скончались в больнице. Противопожарные проверки в лагере были совсем недавно.

Как писал News.ru, учредитель ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», директор лагеря Максим Кузнецов и глава отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС России взяты под стражу по ходатайству следствия.