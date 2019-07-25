https://static.news.ru/photo/5dff7cb8-aece-11e9-837e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Учредитель ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», директор лагеря Максим Кузнецов и глава отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС России взяты под стражу по ходатайству следствия. Об этом сообщили в Следственном комитете .

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится на сайте СК РФ.

Следствие полагает, что во время плановых учений в лагере подозреваемый обнаружил нарушения противопожарных норм, но никаких мер не принял. Он не обязал руководство «Холдоми» исправить ситуацию, а оно, в свою очередь, не обеспечило надлежащее оказание услуг по организации детского отдыха.

Ранее News.ru писал о том, что МЧС РФ создаст правила пожарной безопасности для палаточных лагерей. Кроме того, министерство проведёт внеплановые проверки в детских оздоровительных учреждениях.