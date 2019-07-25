https://static.news.ru/photo/20819738-aecc-11e9-8c30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

МЧС РФ приступило к созданию свода правил пожарной безопасности к палаточным лагерям.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной послужил пожар в детском палаточном городке «Холдоми» в Хабаровском крае. Трагедия унесла жизни четырёх детей, ещё восемь получили ожоги различной степени тяжести. Его директор Максим Кузнецов арестован на два месяца. Ему вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Министерство выступило с инициативой дополнить постановление правительства «О противопожарном режиме» отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, — отметили в МЧС.

Кроме того, министерство проведёт внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей.

Ранее News.ru писал о том, что десятилетнего Алексея Мартыненко, который помогал вытаскивать детей из горящих палаток в лагере «Холдоми», представят к госнаграде. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.