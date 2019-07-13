https://static.news.ru/photo/5b2dd4a6-a64c-11e9-a110-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет РФ на транспорте возбудил уголовное дело по факту гибели людей при крушении дельталёта в Тверской области по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух лиц».

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, ведутся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Дельталёт разбился в Кимрском районе области 14 июля. Летевшие на нём 47-летний и 55-летний жители Подмосковья скончались на месте. Обломки транспортного средства и тела погибших были обнаружены вблизи деревни Киселёво.

Как ранее писал News.ru, московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств крушения дельталёта в Тверской области.