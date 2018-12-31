Человек погиб в ДТП в Свердловской области

https://news.ru/storage/news/703c45821b3578be1e161a1be611be90/1d6cbce5-5b9b-4b80-be09-183f02eed190_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Один человек погиб и ещё 11 пострадали в ДТП с большегрузом в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург.

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan.

В результате ДТП погиб водитель Hyundai, ещё 11 человек, находившиеся в легковых машинах, получили ранения, передаёт ТАСС. Среди раненых — четверо детей.

Как писал News.ru, вечером 30 декабря в центре Санкт-Петербурга столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребёнка. По данным властей города, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Ребёнок после осмотра был выписан.