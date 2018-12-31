Человек погиб в ДТП в Свердловской области

Один человек погиб и ещё 11 пострадали в ДТП с большегрузом в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург.
По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan.
В результате ДТП погиб водитель Hyundai, ещё 11 человек, находившиеся в легковых машинах, получили ранения, передаёт ТАСС. Среди раненых — четверо детей.
Как писал News.ru, вечером 30 декабря в центре Санкт-Петербурга столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребёнка. По данным властей города, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Ребёнок после осмотра был выписан.