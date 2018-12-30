Mercedes сбил людей на тротуаре в Петербурге

Шесть пешеходов пострадало в ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар.
«Тяжелые травмы получили трое пешеходов, из них один ребенок на вид 11−13 лет», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
Личности пострадавших устанавливаются. На месте работают инспекторы ДПС и скорая помощь.
Ранее News.ru писал о том, что в период с 27 по 29 декабря в ДТП по всему Таиланду погибли 180 человек, еще 1690 пострадали. За эти три дня в стране произошло 1633 аварии.