Mercedes сбил людей на тротуаре в Петербурге

https://news.ru/storage/news/884de28a2bfabef0a48ccce95781ab5d/59cceba6-2879-4ba1-9a8f-b4f119829e04_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Шесть пешеходов пострадало в ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар.

«Тяжелые травмы получили трое пешеходов, из них один ребенок на вид 11−13 лет», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

Личности пострадавших устанавливаются. На месте работают инспекторы ДПС и скорая помощь.

Ранее News.ru писал о том, что в период с 27 по 29 декабря в ДТП по всему Таиланду погибли 180 человек, еще 1690 пострадали. За эти три дня в стране произошло 1633 аварии.