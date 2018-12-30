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Mercedes сбил людей на тротуаре в Петербурге

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Шесть пешеходов пострадало в ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар.

«Тяжелые травмы получили трое пешеходов, из них один ребенок на вид 11−13 лет», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

Личности пострадавших устанавливаются. На месте работают инспекторы ДПС и скорая помощь.

Ранее News.ru писал о том, что в период с 27 по 29 декабря в ДТП по всему Таиланду погибли 180 человек, еще 1690 пострадали. За эти три дня в стране произошло 1633 аварии. 


#ДТП #САНКТПЕТЕРБУРГ #пешеходы
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