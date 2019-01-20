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Цех горит в Москве на Волгоградском проспекте

mchs.gov.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Пожар вспыхнул в цеху на Волгоградском проспекте в доме 32, корпус 13. В здании обрушилась стена.

Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, площадь обрушения на данный момент увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает источник News.ru в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что пожарные не могут приступить к тушению из-за опасности дальнейшего обрушения здания цеха.

Ранее News.ru сообщал, что сильный пожар в жилом доме пришлось тушить сотрудникам МЧС города Москвы. Возгорание возникло в Лосиноостровском районе, в доме 11 по Стартовой улице. Очаг возгорания находился на 13-м этаже, площадь пожара составила десятки квадратных метров.


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