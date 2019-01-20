Цех горит в Москве на Волгоградском проспекте

https://news.ru/storage/news/bd5925addf73df7c5453862002b51493/d541f972-cf4a-4025-8e2d-cf705a5b0205_850.jpg mchs.gov.ru эксклюзивы

Пожар вспыхнул в цеху на Волгоградском проспекте в доме 32, корпус 13. В здании обрушилась стена.

Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, площадь обрушения на данный момент увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает источник News.ru в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что пожарные не могут приступить к тушению из-за опасности дальнейшего обрушения здания цеха.

Ранее News.ru сообщал, что сильный пожар в жилом доме пришлось тушить сотрудникам МЧС города Москвы. Возгорание возникло в Лосиноостровском районе, в доме 11 по Стартовой улице. Очаг возгорания находился на 13-м этаже, площадь пожара составила десятки квадратных метров.