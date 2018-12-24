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Бывшего врио премьера Дагестана обвинили во взяточничестве

Абдусамад Гамидов Russian Investigative Committee/Global Look Press

Абдусамад Гамидов

происшествия [ версия для печати ]

Следствие возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Такая же статья теперь инкриминируется экс-министру образования республики Шахабасу Шахову. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.

«Возбуждено новое уголовное дело против Гамидова и Шахова по части 5 статьи 290 УК РФ. Он обвиняется в получении взятки в виде иного имущества за общее покровительство и попустительство по службе от взяткодателя — директора казенного предприятия РД „Дирекция государственного заказчика-застройщика“ Кадиева», — сказал он.

В феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.


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