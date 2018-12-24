Бывшего врио премьера Дагестана обвинили во взяточничестве

https://news.ru/storage/news/f5b5dd522d59b16150e79b792e541e31/cdbc9866-38e7-4d5a-8b6c-c84d3495eb53_850.jpg Russian Investigative Committee/Global Look Press

Абдусамад Гамидов

Следствие возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Такая же статья теперь инкриминируется экс-министру образования республики Шахабасу Шахову. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.

«Возбуждено новое уголовное дело против Гамидова и Шахова по части 5 статьи 290 УК РФ. Он обвиняется в получении взятки в виде иного имущества за общее покровительство и попустительство по службе от взяткодателя — директора казенного предприятия РД „Дирекция государственного заказчика-застройщика“ Кадиева», — сказал он.

В феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.