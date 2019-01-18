Более килограмма спайса нашли у жителей Подмосковья

https://news.ru/storage/news/b82507fd1dbea3a41748e7b6e685f709/aa1f45c1-c3a5-4916-82b0-74998708e15e_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Подмосковные правоохранители изъяли у двух местных жителей более килограмма спайса, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, инцидент произошёл в посёлке Менделеево Солнечногорского района.

Один из преступников был задержан после того, как продал свёрток с порошкообразным веществом. После химического исследования выяснилось, что оно является спайсом.

Задержанный рассказал, что наркотики для продажи ему передаёт знакомый.

«В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий поставщик был установлен и задержан по месту своего проживания в посёлке Искра. В ходе обыска его квартиры полицейскими также обнаружено и изъято аналогичное наркотическое средство», — отметила Петрова.

По данному факту были возбуждены уголовные дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Подозреваемые, возраст которых составляет 36 лет и 52 года, находятся под стражей.

Ранее News.ru писал, что псковские правоохранители задержали координатора общественного движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и её супруга. Их подозревают в сбыте наркотиков. По словам адвоката общественницы Татьяны Мартыновой, речь идёт о части 4 статьи 228.1 УК РФ, подразумевающей сбыт запрещённых веществ в крупном размере.