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Члена «Открытой России» подозревают в сбыте наркотиков

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Псковские правоохранители задержали координатора общественного движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и её супруга. Их подозревают в сбыте наркотиков.

По словам адвоката общественницы Татьяны Мартыновой, речь идёт о части 4 статьи 228.1 УК РФ, подразумевающей сбыт запрещённых веществ в крупном размере, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что белорусские полицейские задержали в Витебской области россиянина, объявленного в международный розыск за торговлю наркотиками в особо крупном размере. По данным пресс-службы УВД Витебского облисполкома, 25-летнего наркоторговца удалось задержать 14 января в Новополоцке.


#наркотики #ЗАДЕРЖАНИЕ #Псков #открытаяроссия
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