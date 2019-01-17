Члена «Открытой России» подозревают в сбыте наркотиков

Псковские правоохранители задержали координатора общественного движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и её супруга. Их подозревают в сбыте наркотиков.
По словам адвоката общественницы Татьяны Мартыновой, речь идёт о части 4 статьи 228.1 УК РФ, подразумевающей сбыт запрещённых веществ в крупном размере, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что белорусские полицейские задержали в Витебской области россиянина, объявленного в международный розыск за торговлю наркотиками в особо крупном размере. По данным пресс-службы УВД Витебского облисполкома, 25-летнего наркоторговца удалось задержать 14 января в Новополоцке.