Авиадебошира задержали в Ростове-на-Дону

https://news.ru/storage/news/b1aa92db9aad15b13a5a2c2dc09462c7/fa069bc4-9774-4f63-bc48-4cba0a131906_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции задержали пассажира рейса Москва — Ростов-на-Дону, который ударил проводника, сделавшего ему замечание не курить на борту самолёта.

«Один из пассажиров во время полёта курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении дебошира был составлен протокол за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». По нему грозит наказание вплоть до ареста на 15 суток.

Ранее News.ru писал, что 31-летний уроженец Нижнего Новгорода устроил дебош на борту самолёта, совершавшего рейс Москва — Анталья. Инцидент произошёл в столичном аэропорту Домодедово. Руководитель полётов сообщил сотрудникам полиции о том, что на борту находится мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников. Нарушитель порядка был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. Дебоширу выдвинули обвинение в административном правонарушении.