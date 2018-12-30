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Авиадебошира задержали в Ростове-на-Дону

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали пассажира рейса Москва — Ростов-на-Дону, который ударил проводника, сделавшего ему замечание не курить на борту самолёта.

«Один из пассажиров во время полёта курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении дебошира был составлен протокол за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». По нему грозит наказание вплоть до ареста на 15 суток.

Ранее News.ru писал, что 31-летний уроженец Нижнего Новгорода устроил дебош на борту самолёта, совершавшего рейс Москва — Анталья. Инцидент произошёл в столичном аэропорту Домодедово. Руководитель полётов сообщил сотрудникам полиции о том, что на борту находится мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников. Нарушитель порядка был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. Дебоширу выдвинули обвинение в административном правонарушении.


#Ростов-на-Дону #авиадебоширы
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