В Москве состоялась премьера первого профориентационного сериала В Москве состоялась премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

28 сентября в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее», которая приурочена к старту реализации одноименного проекта в столице. Более 1500 человек забронировали места в зале и «на ковровой дорожке». Организаторы уже решили создать второй сезон.

В сериале показаны реальные истории представителей разных сфер: медицины, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, науки и искусства. Авторы знакомят зрителей с героями, их личной историей успеха и труда. Все это имеет своей целью помочь молодым людям сделать выводы насчет разных профессий. Руководитель проекта Иван Есин заявил, что «Билет в будущее» предлагает вдохновляться теми, кто преуспел в своем деле.

Перед вами открыт весь мир! Сегодня на рынке труда существует более 400 профессий, и нам очень хочется, чтобы вы со своим профессиональным выбором угадали, а для этого мы предлагаем вам вдохновляться теми, кто уже во многом преуспел и является примером для других, — заявил он.

В ближайшие дни премьерные показы сериала пройдут в кинотеатрах, школах, профориентационных центрах и концертных залах, а также на базе известных российских онлайн-площадок в 20 регионах страны.

В Москве ранее стартовала всероссийская акция «Мой выбор будущего», в рамках которой лучшие участники федерального проекта «Билет в будущее» поделились своим опытом успешной профориентации. 37 школьников стали лицами проекта на различных рекламных поверхностях в столице, в будущем реклама также появится в Московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах.