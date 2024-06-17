Театр Пушкина отметит праздничной программой день рождения поэта

Фото: Милана Романова/Пресс-служба Театра имени Пушкина

Театр имени Пушкина в честь 225-летия великого поэта 23 июня представит праздничную программу «Пушкин день». Сначала гости смогут посмотреть спектакль в филиале Театра Пушкина, затем принять участие в иммерсивной экскурсии по центру Москвы, после чего их ждет легкий фуршет в буфете исторического зала театра.

Режиссером спектакля «Лицей» выступил Евгений Писарев. Зрители смогут узнать о девятом наборе Царскосельского лицея, о том, как юноши увлекались поэзией, мечтали о будущем и готовились к выпускному. Спектакль расскажет, как смерть Александра Пушкина и арест Михаила Лермонтова заставили выпускников задуматься о ценности лицейского братства и о вопросах чести и достоинства.

На экскурсии «Ай да Пушкин!» каждый участник сможет погрузиться в атмосферу 19 века. Гости пройдут по маршруту через места, которые связаны с жизнью и творчеством Пушкина, через Страстной бульвар, Пушкинскую площадь, Новопушкинский сквер и церковь Большое Вознесение. Участники мероприятия узнают о детских годах поэта, о прозвищах, которые давала его семье няня Арина Родионовна, и о том, где поэт встретил свою возлюбленную.

Ранее в театре имени Пушкина прошла премьера спектакля «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. В спектакле были заняты студенты третьего курса Школы-студии МХАТ, мастерской Евгения Писарева. Как отметил режиссер постановки Владимир Киммельман, рассказанная в повести история школьников — трогательная и пронзительная.