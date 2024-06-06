Стали известны новые артисты пикника «Афиши»

Фото: Пресс-служба пикника «Афиши»

На пикнике «Афиши», который пройдет в Москве 3 и 4 августа, выступят PHARAOH, Сюзанна, ALON, Symbol, cold carti, LeanJeи и другие. В Санкт-Петербурге этот фестиваль пройдет 10 и 11 августа, и на сцену выйдут Сюзанна, «Буерак», Минаева, Kito Jempere Orchestra ALON, Symbol, Бикей Декада, LeanJe, cold carti и Тося Чайкина.

Гости фестиваля смогут не только послушать приглашенных артистов, но и посетить множество активностей. На площадке «Московский спорт» столичного департамента спорта в «Лужниках» можно будет поиграть в стритбол, заняться сайклингом, йогой, фитнесом, а также поиграть в настольные игры. Одной из особенностей фестиваля в этом году станут авторские интерактивные арт-объекты, которые создадут студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ совместно с «Пикником».

Фото: Пресс-служба пикника «Афиши»

В Санкт-Петербурге на фестивале можно будет посмотреть выставку «Как пахнет советское детство?» от Музея игровых автоматов и экспозицию независимой ресайкл-галереи Par Nik. Также у гостей будет возможность посетить театрализованную экскурсию «Лето. Театр. Дача» от Музея театрального и музыкального искусства. Свои активности на фестивале готовят студия Reshape, яхт-клуб «Сила ветра» и женское сообщество «Забуйки». В Северную столицу также привезут арт-объекты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

На «Пикнике» будет работать маркет, который соберет модные дизайнерские товары. Также для юных посетителей приготовили отдельную программу, чтобы обеспечить комфортное пребывание на фестивале.

Ранее стало известно, что лето начнется с фестиваля «Деревня Московская Х Исток». На мероприятии выступят такие артисты, как Хаски, Линда и «Маша и Медведи». Участники фестиваля смогут насладиться театрально-музыкальным неофольклором c фанком, электроникой и джаз-хопом.