Семенович упала во время мастер-класса по фигурному катанию

Фото: Пресс-служба РМГ

Анна Семенович

Певица и чемпионка по фигурному катанию Анна Семенович упала на льду во время проведения мастер-класс на катке в Лужниках. Артистка получила ушиб, но все равно вернулась к зрителям и исполнила несколько песен. Сама певица отметила, что давно не стояла на коньках. Позже Семенович посетила врача, который установил, что серьезных повреждений артистка не получила.

На самом деле, давно не стояла на коньках. Очень сильно упала. У меня такое ощущение, что моя старая травма мениска, из-за которой я завершила карьеру, опять начала шалить. <...> Думаю, все будет хорошо, и вы еще не раз увидите меня на льду, — поделилась певица.

Семенович провела мастер-класс 14 января при поддержке «Русской Медиагруппы». Вместе с ней на лед вышла тренер по фигурному катанию Анастасия Гребенкина. Несмотря на морозы каток посетило рекордное количество любителей спорта. Тем временем всероссийская акция «Русский каток», организованная холдингом, продолжается. Россиян призывают чаще выходить на лед, пока зима еще не закончилась.

В студии телеканала RU.TV ранее прошел праздничный патриотический концерт «С Новым годом, Родина!». Участники, в том числе Виктория Дайнеко и группа «Рондо», исполнили песни о любви к Родине и рассказали о собственном понимании гражданского долга. В ходе концерта прозвучали как современные, так и советские композиции, в том числе «Возрождайся, Россия», «Любимый город», «Не вставай на колени», «Темная ночь» и многие другие.