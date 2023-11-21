Оргкомитет «Премии Рунета» учредил спецприз в честь 20-летия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании и организации, внесшие вклад в развитие интернет-отрасли в России, могут принять участие в «Премии Рунета — 2023». В этом году в честь 20-летия оргкомитет учредил специальный приз — «10+10», который получат представители российского сегмента интернета и лучшие проекты по мнению организаторов. Прием заявок продлится до 28 ноября.

Принять участие можно в одной из шести основных или в одной из восьми специальных номинаций. Организаторы напоминают потенциальным участникам, что важно правильно выбрать категорию, чтобы стать лауреатом премии. Среди основных номинаций: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».

В специальных номинациях заявлены: «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в Сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов RU./РФ.» и «Социальные проекты и благотворительность». Также традиционно пройдет народное голосование, в рамках которого пользователи смогут выбрать лучший социальный проект отечественного сегмента в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образования и экологии.

Ранее стало известно, что в Москве с 28 по 30 ноября в юбилейный, десятый раз состоится трехдневная конференция TECH WEEK. Основными темами конференции станут обмен опытом и свежими кейсами между топ-менеджерами, инвестирование в условиях кризиса, маркетинг, продажи и лидерство.