В Москве состоится юбилейная конференция TECH WEEK

Фото: TECH WEEK

В Москве с 28 по 30 ноября в юбилейный десятый раз состоится трехдневная конференция TECH WEEK. Мероприятие пройдет на территории Технопарка «Сколково». Основными темами конференции станут обмен опытом и свежими кейсами между топ-менеджерами, инвестирование в условиях кризиса, маркетинг, продажи и лидерство, а также построение эффективных бизнес-процессов.

Программа мероприятия будет состоять из 18 тематических потоков. Среди них будут новые темы, например, строительство и недвижимость, экспорт на международные рынки Латинской Америки и Азии, реальный опыт использования отечественного программного обеспечения и других цифровых продуктов. Среди спикеров заявлены основатели крупных отечественных компаний.

Кроме выступлений спикеров пройдут нетворкинг-сессии, практические занятия, экспертные консультации и другие форматы рабочего взаимодействия между участниками. Гости также смогут отдохнуть в неформальной обстановке в TECH Бане. Трехдневная конференция завершится бизнес-спектаклем по биографии российского предпринимателя Давида Яна.

В рамках XXIV рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» ранее удалось выявить новые тенденции в бизнесе и российской экономике. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин подчеркнул, что в этом году по количеству новых участников можно прийти к выводу, что в России возросла роль директоров по персоналу.