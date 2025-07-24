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24 июля 2025 в 17:58

Финал проекта «Наша новая музыка» состоится в эфире Первого канала

Юрий Бардаш и Юлианна Караулова Юрий Бардаш и Юлианна Караулова Фото: Пресс-служба Первого канала

Финал музыкального проекта «Наша новая музыка» состоится 25 июля в эфире Первого канала. В ходе шоу зрители и эксперты в студии определят победителя сезона.

За звание поборются десять финалистов. Лучшему из них предоставят возможность выступить с сольным концертом на Первом канале. Финальное шоу проведут Юрий Бардаш и Юлианна Караулова.

В заключительный этап проекта прошли группа «Харизматика», коллектив «Том Космос», «Лирида», группа UGLI, Васanov, дуэт «Кай и Гетера», Leroo, Катерина, Никита Лович и OM. Финалистами стали жители из разных уголков страны, среди которых Москва, Воронеж, Ставрополь, Санкт-Петербург, Донецк и село Городня Тверской области.

В День Военно-морского флота 27 июля Первый канал представит премьеру документального патриотического фильма «Морпехи». Работу посвятили памяти дважды Героя России Михаила Гудкова и его боевых товарищей.

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