Более 400 фильмов киностудии «Ленфильм» добавили в каталог KION

Фото: : Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Библиотека онлайн-кинотеатра KION пополнилась на 400 с лишним фильмов киностудии «Ленфильм». На стримминговом сервисе можно ознакомиться с кинолентами Алексея Германа, Глеба Панфилова, Динары Асановой, Киры Муратовой. В KION теперь можно посмотреть признанные мировым киносообществом шедевры советского кино — фильмы «Гамлет» Григория Козинцева, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова, а также послевоенные фильмы «Дело Румянцева» и «Дорогой мой человек» и такие лирические комедии, как «Укротительница тигров» и «Труффальдино из Бергамо».

Алексей Герман снял все свои картины на «Ленфильме», поэтому в каталог KION вошли «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко, «Мой друг Иван Лапшин» с Андреем Болтневым, а также фильм «Торпедоносцы», к которому Герман со своей супругой Светланой Кармалитой написал сценарий.

Также на «Ленфильме» были сняты юношеские советские фильмы, такие как «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Старик Хоттабыч», «Республика ШКИД», «Дикая собака динго». «Собака на сене» и «Дон Сезар де Базан» с Михаилом Боярским, а также другие музыкальные комедии также снимала эта киностудия, а значит, их можно будет увидеть в каталоге KION.

KION ранее объявил о премьере нового сезона психологической драмы «Триггер», он состоится 17 октября на Первом канале. «Триггер» — драма о психологе с неординарным подходом к клиентам и их проблемам. Артём Стрелецкий — сторонник шоковой терапии. Он считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать, поэтому он постоянно провоцирует своих клиентов и намеренно их выталкивает из зоны комфорта.