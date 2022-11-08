Агитбригады «Русского Радио» выступили в воинской части в Костроме

Фото: shutterstock

Оскар Кучера, ВладиМир, ЮрКисс, Андрей Фролов и Елена Север выступили в составе агитбригады «Русского Радио» на концерте в Костроме 6 ноября. Артисты поддержали военных не только своим творчеством — они также привезли в воинскую часть гуманитарную помощь: обувь, лопаты, спальные мешки и другие необходимые для солдат вещи.

Мы не могли приехать только с песнями и собрали то, что может пригодиться, на наш взгляд. И надеемся, что помогли <...>. Ребята отправляются на очень важную миссию. и хочется максимально отвлечь их от тяжёлых мыслей, напомнить, что дома их ждут, — рассказал ЮрКисс.

Агитбригады «Русского Радио» — это общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звезды «Русского Радио» дают концерты по всей стране, в том числе на присоединенных и прифронтовых территориях. Их главная цель — поддержать военных. В ближайшее время концерты агитбригады продолжатся. Артисты отправятся на новые площадки, чтобы поддержать военных по всей стране.

30 октября концерт агитбригады «Русского Радио» прошёл в мобилизационном пункте в поселке Калининец Московской области. Перед военными выступили группа «Земляне», ВладиМир, Burito и Лиза Долженкова. По словам Burito, такие концерты необходимы, а единение с публикой происходит уже с первой песни.