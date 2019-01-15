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Зимбабве хочет получить кредит от России

Эммерсон Мнангагва Shaun Jusa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммерсон Мнангагва

политика [ версия для печати ]

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что намерен обсудить с Москвой возможность предоставления Хараре кредитов. При этом политик не стал говорить о конкретной сумме денег.

Он отметил, что зимбабвийская сторона заинтересована в участии российских компаний в своей экономике по принципу получения взаимной выгоды. Страна хочет экономической консолидации с Россией, подчеркнул лидер государства.

«Мы хотим, чтобы российские компании участвовали в нашей экономике по принципу получения взаимной выгоды, чтобы Зимбабве получала выгоду от эксплуатации наших ресурсов, точно так же, как и компании, которые инвестируют в Зимбабве, получали выгоду от своих инвестиций», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава РФ Владимир Путин проведёт встречу с Мнангагвой. Переговоры запланированы на 15 января. По данным пресс-службы Кремля, зимбабвийский лидер прибудет в Москву с официальным визитом.


#россия #кредиты #Зимбабве
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