Зимбабве хочет получить кредит от России

https://news.ru/storage/news/5372660e29cf2bb4f5f8352aaf1d55c1/a02fb8f5-85b5-48fe-9721-82c469a36659_850.jpg Shaun Jusa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммерсон Мнангагва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что намерен обсудить с Москвой возможность предоставления Хараре кредитов. При этом политик не стал говорить о конкретной сумме денег.

Он отметил, что зимбабвийская сторона заинтересована в участии российских компаний в своей экономике по принципу получения взаимной выгоды. Страна хочет экономической консолидации с Россией, подчеркнул лидер государства.

«Мы хотим, чтобы российские компании участвовали в нашей экономике по принципу получения взаимной выгоды, чтобы Зимбабве получала выгоду от эксплуатации наших ресурсов, точно так же, как и компании, которые инвестируют в Зимбабве, получали выгоду от своих инвестиций», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава РФ Владимир Путин проведёт встречу с Мнангагвой. Переговоры запланированы на 15 января. По данным пресс-службы Кремля, зимбабвийский лидер прибудет в Москву с официальным визитом.