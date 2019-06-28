https://static.news.ru/photo/8c84d82a-9a61-11e9-ab22-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Фото: kremlin.ru

Российские национальные проекты будут развивать с помощью японских технологий, заявил президент России Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией. Сейчас порядка 270 японских компаний представлено на российском рынке, — сказал Путин.

Президент РФ особо отметил, что Япония для России — важный партнёр, с которым необходимо выстроить взаимовыгодные отношения на принципах добрососедства и учёта интересов друг друга.

Между нашими странами налажен тесный политический диалог, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что одним из ключевых вопросов на повестке дня российско-японского сотрудничества стоит строительство скоростного канала передачи данных по кабелю от Находки до Ниигаты.

По итогам двусторонних переговоров лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии по проведению Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, также утверждён совместный план сотрудничества двух государств в цифровой экономике, энергетической эффективности и подписана программа на период с 2020 по 2023 год в сфере туризма.

Кроме того, Владимир Путин и Синдзо Абэ отметили налаживание непростого диалога по мирному договору. Президент РФ подчеркнул, что теперь предстоит «кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ответил, что его страна твёрдо намерена прийти к заключению мирного договора, писал News.ru.