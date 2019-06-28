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По словам пресс-службы столичного главка полиции, в правоохранительные органы поступила информация от собственника из дома на Шелепихинской набережной, что в его квартире посторонние. Позже полиция выяснила, что находящиеся там люди подделывали подписи для кандидата в депутаты Московской городской думы.

Полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму, пишет «Интерфакс». В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята...