Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметили налаживание непростого диалога по мирному договору.
Отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен, — заявил Путин на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Осаке.
Президент РФ подчеркнул, что теперь предстоит «кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень».
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ответил, что его страна твёрдо намерена прийти к заключению мирного договора.
Для этого необходимо делать настойчивые шаги, которые мы можем делать с нашей твёрдой волей, — сказал Абэ.
Лидеры двух стран провели переговоры в Осаке, которые начались по окончании саммита «Большой двадцатки» (G20).
Ранее Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам. Документ Центрального комитета КПСС был подготовлен министром иностранных дел Советского Союза Вячеславом Молотовым в июне 1955 года. По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды отошли СССР, однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР, писал News.ru.