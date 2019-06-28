https://static.news.ru/photo/e9b4f4fe-9a56-11e9-bcf5-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят весь комплекс двусторонних отношений. Об этом лидеры двух стран заявили перед началом переговоров в Осаке, которые начались по окончании саммита «Большой двадцатки» (G20).

Абэ рассчитывает на обсуждение этого вопроса с учётом проведённых встреч между министрами иностранных дел, а также надеется на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам. Путин ответил, что будет рад обсудить весь комплекс российско-японских отношений, включая и заключение мирного договора.

Наиболее трудным аспектом переговоров о мирном договоре считаются территориальные претензии Японии. Токио претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Россия считает необходимым заключить мирный договор, согласно которому Япония должна признать российский суверенитет над островами. После этого в качестве жеста доброй воли Москва может передать Шикотан и Хабомаи. Япония же заявляет о неотделимости вопроса о территориальной принадлежности островов и заключения мирного договора.

Ранее Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам. Документ Центрального комитета КПСС был подготовлен министром иностранных дел Советского Союза Вячеславом Молотовым в июне 1955 года. По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды отошли СССР, однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР, писал News.ru.