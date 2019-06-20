https://static.news.ru/photo/6e582efa-93c8-11e9-95be-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Администрация президента Украины Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Её главными вопросами должны стать Крым и Донбасс.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала « 112 Украина ».

По моей информации, команда (Зеленского. — Ред.) готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения, — заявил нардеп.

Он отметил, что у Зеленского есть понимание того, что вопросы по Крыму и Донбассу можно обсуждать только с Путиным. Достичь нужного результата военными методами Украина не сможет, считает Поплавский.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал провальной поездку Зеленского в Париж и Берлин. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель дали ясно понять, что будут продолжать сотрудничать с Россией. Он назвал главным минусом украинского президента его неопытность в международной политике. В конечном итоге это приведёт к тому, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.