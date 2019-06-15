Как стало известно, Анна (Нюта) Федермессер через свой Twitter-аккаунт отказалась от участия в выборах в Мосгордуму, хотя ещё совсем недавно мужественно сносила нападки главного внесистемного либерала Алексея Навального, который призывал её не создавать конкуренции его собственной ставленнице, юристу ФБК Соболь. Хотя оппозиция всегда выступает как бы за свободное политическое соперничество.

А ведь Анна (Нюта) Федермессер — фигура, в первую очередь, для столицы без сомнения знаковая, могла бы значительно укрепить авторитет городского парламента. Дочь одной из основательниц паллиативного движения в России, она сама, получив второе медицинское образование, основала Фонд поддержки хосписов «Вера». А после трагической гибели доктора Елизаветы Глинки Федермессер фактически для многих и олицетворяет наше реальное волонтёрство, благородная цель которого — позволить безнадёжным больным уйти без боли. Тот самый случай, когда в ситуации отчаянья и горя должны проявляться лучшие человеческие качества сострадания.

Естественно, за привлечение таких персон на свою сторону ведётся постоянная борьба разных идеологических лагерей. Причём первый раз под огонь уничижительной критики либералов Анна Константиновна попала после своего присоединения к Объединённому народному фронту. Непримиримые обвинили её в заигрывании с режимом, как будто Федермессер давала им присягу на политическое неприсоединение.

А уж когда Нюта решила идти на выборы в Москве, то сам Навальный обратился к ней с открытым письмом, призвав её не сотрудничать с режимом, прикрывая, дескать, своим именем его, то бишь режима, неблаговидные дела. Алексей Навальный отчаянно постарался открыть глаза Федермессер на тот малоизвестный факт, что в выборах будут участвовать «несколько замечательных кандидатов», которых очень боятся власти и которым люди благородные не должны помешать. Ларчик открывается просто: по тому же округу № 43 (Арбат, Хамовники, Пресня) собирается баллотироваться юрист фонда Навального Любовь Соболь.

Навальный априорно не относил Нюту Федермессер к «замечательным кандидатам». Поскольку было ясно, что Федермессер не станет ловить хайп по каждому поводу и устраивать публичные истерики. Но для Навального нет скандала — нет политики.

Но всё-таки Нюта сломалась психологически. И если направленных против её политического выбора публикаций в либеральных СМИ было не счесть, то можно только предположить, какое давление дополнительно оказывали в частном порядке. Конечно, нынешнее заявление Анны могло быть сделано под влиянием момента. И она ещё вернётся к своему прежнему решению.

Однако если всё-таки уход окончателен, то возникает вопрос, победа ли это Навального со соратники? Вряд ли. Во-первых, при наличии в округе № 45 Федермессер кампания бы шла наиболее цивилизованно. Сама Нюта вряд ли бы допустила какое-то отклонение от процедур или ущемление интересов её соперников. Теперь для тех же властей всё упростилось. И той же Соболь надо ещё суметь собрать нужные подписи и пройти все предвыборные фильтры, чтобы зарегистрироваться... А без присутствия в округе Федермессер-кандидата это будет сделать куда труднее. Так что победа внесистемщиков окажется пирровой.