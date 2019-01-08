Владимир Путин раскрыл своё воинское звание

Владимир Путин рассказал о своём военном прошлом. Во время посещения Петропавловской крепости президент в разговоре с почётным строителем России Владимиром Бендетом признался, что служил в артиллерийских войсках.
По словам Путина, он получил звание лейтенанта и командовал взводом управления гаубичной артиллерией. Видеозапись этого разговора выложил в своём Twitter-аккаунте журналист кремлёвского пула, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.
Как писал News.ru, 7 января Путин принял участие в народных гуляньях в Санкт-Петербурге и выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.