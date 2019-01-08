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Владимир Путин раскрыл своё воинское звание

Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Владимир Путин рассказал о своём военном прошлом. Во время посещения Петропавловской крепости президент в разговоре с почётным строителем России Владимиром Бендетом признался, что служил в артиллерийских войсках.

По словам Путина, он получил звание лейтенанта и командовал взводом управления гаубичной артиллерией. Видеозапись этого разговора выложил в своём Twitter-аккаунте журналист кремлёвского пула, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Как писал News.ru, 7 января Путин принял участие в народных гуляньях в Санкт-Петербурге и выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.


#путин #армия #ЗВАНИЕ
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