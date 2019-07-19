https://static.news.ru/photo/aedac360-ac0b-11e9-87c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По мнению нынешних киевских властей, это нарушает минские соглашения и является «спланированной провокацией».

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк — ставленник Владимира Зеленского. Он подтвердил, что власти будут всячески стараться прекратить выдачу российских документов жителям восточной Украины, пишет «Интерфакс-Украина» .

Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так, — заявил Данилюк.

Ранее News.ru сообщал, что глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывает жителям Донбасса гражданство, это решение они принимают сами. Причиной этого выбора прежде всего являются гуманитарные соображения.