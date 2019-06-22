https://static.news.ru/photo/3764a5b4-951b-11e9-87f1-fa163e074e61_1024.jpg Александр Брод (в центре) Фото: president-sovet.ru

Член Совета по правам человека при президента России (СПЧ) Александр Брод прокомментировал нападение на журналистов телеканала «Россия 24» в Грузии. Он уверен, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир должен взять ситуацию под личный контроль.

По словам Брода, организации следует обратить внимание властей Грузии на недопустимость произошедшего, а также необходимость создания условий для обеспечения деятельности и безопасности российских журналистов.

Член СПЧ заявил, что обратился к коллегам с предложением направить обращение Дезиру, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что полиция возбудила дело по факту нападения на съёмочную группу в Тбилиси. Об этом сказано в специальном заявлении Министерства внутренних дел Грузии.