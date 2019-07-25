Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Украину в государственном пиратстве. Так он отреагировал на задержание российского танкера в порту Измаил. По мнению парламентария, соседняя страна таким способом хочет отомстить за прошлогодний инцидент в Керченском проливе.

Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие, — написал глава думского комитета по международным делам в Twitter. 

Российское судно было задержано Службой безопасности Украины 25 июля, как заявляется, за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Ведомство выложило ролик спецоперации. Военная прокуратура начала досудебное расследование. На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Моряков допросили.

Как ранее писал News.ru, силовики отпустили экипаж, он возвращается домой без документов. Семь изъятых российских паспортов сфотографировал и опубликовал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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