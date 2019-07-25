https://static.news.ru/photo/f064a292-aedb-11e9-832a-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Матиос (в центре) Фото: gp.gov.ua

Экипаж российского танкера Neyma, задержанный Службой безопасности Украины в Измаиле, отправляется домой, сообщает компания-судовладелец «Альтомар Шиппинг».

По предварительным данным, российские моряки возвращаются без документов. Семь изъятых российских паспортов сфотографировал и опубликовал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Ранее Служба безопасности Украины выложила видеоролик с полным задержанием российского танкера Neyma. В описании под видео говорится, что арест проводился совместно с военной прокуратурой. СБУ объясняет, что действовали согласно закону. Военная прокуратура начала досудебное расследование. На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, готовится ходатайство в суд о его аресте.

МИД РФ предупредил Украину о последствиях после захвата российских моряков. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что действия Киева могут быть направлены на обмен украинских военнопленных в будущем. Представитель российского Министерства иностранных дел надеется, что это не является первым конкретным действием новых властей после выборов, и напомнил о ситуации весной 2018 года с судном «Норд» в Азовском море, которое было задержано по неизвестным причинам, писал News.ru.