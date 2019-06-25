https://static.news.ru/photo/e1eba258-9719-11e9-b42b-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин, скорее всего, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится, — цитирует дипломата ТАСС .

Как отметил советник американского лидера Джон Болтон, глава страны ожидает встречи с лидером РФ в Японии.

Президент Трамп ждёт возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, в Японии, в ближайшие дни, — приводит слова Болтона РИА Новости .

Он также назвал свои переговоры с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Иерусалиме подготовкой к саммиту, заявив, что его повестка будет схожей.

Болтон проводит переговоры с Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Иерусалиме во вторник, 25 июня. Стороны обсуждают сирийские вопросы, писал News.ru.