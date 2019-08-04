https://static.news.ru/photo/a4644182-b768-11e9-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается пересматривать военную доктрину после выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер. Формулировки предельно выверенные, они не должны всё время рихтоваться, как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств, — цитирует Рябкова RNS .

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин.

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже.