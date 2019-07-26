https://static.news.ru/photo/7f52684e-afbe-11e9-8311-fa163e074e61_1024.jpg Мост через Дунай Фото: Xinhua/Bta/Global Look Press

Власти Румынии отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта, как предполагается, с российским вооружением для Сербии. Причина — санкции Евросоюза.

Для выдачи соответствующей лицензии на перевозку военной продукции, необходимо соблюдение ряда условий, пояснили в МИД страны, сообщает телеканал b1. Одно из них заключается в том, что услуги оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам лиц или организаций из России. Это положение соответствует решению 2014/512/PESC Совета ЕС об ограничительных мерах с учётом действий России по дестабилизации положения на Украине.

Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями, — заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Журналисты утверждают, что Белград должен был получить 30 танков и 30 бронемашин.

Россия ежегодно зарабатывает на продаже оружия около $15 млрд, поставляя его в 51 страну мира. В 2018 году было заключено более 1100 контрактов на общую сумму около $19 млрд. В числе покупателей — Турция, Индия, Вьетнам.

Ранее замминистра национальной обороны Вьетнама Бе Суан Чыонг заявил, что его страна продолжит закупать российское оружие, так как основное вооружение и техника местной армии — из Советского Союза и из России, писал News.ru.