https://static.news.ru/photo/a1026c30-9841-11e9-8ec9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская Федерация сотрудничает по поставке различного оружия с 51 страной, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, Россия ежегодно зарабатывает на продаже оружия около $15млрд.

По итогам 18-го года мы перешли планку в 15,5 миллиардов... 51 страна, — сказал Шугаев в эфире телеканала «Россия 24».

По данным «Рособоронэкспорта» по объёмам экспорта вооружений Россия на сегодняшний день занимает второе место в мире. В 2018 году было заключено более 1100 контрактов на общую сумму около 19 млрд долларов.

Ранее замминистра нац.обороны Вьетнама Бе Суан Чыонг заявил, что страна продолжит покупать российское оружие, так как основное вооружение и техника местной армии — из Советского Союза и из России. Он подчеркнул, что российское оружие современное и высококачественное, поэтому так привлекает новых покупателей. Кроме того, замминистра подчеркнул, что военная техника из РФ уже помогла стране в нескольких войнах. Кроме того, Индия пытается закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. Речь идёт о 18 комплектах общей стоимостью свыше $1 млрд. Данная закупка позволит индийским военным довести количество истребительных эскадрилий ВВС, оснащённых самолётами данного типа, до 14, писал News.ru.