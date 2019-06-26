https://static.news.ru/photo/f3f2950a-9828-11e9-ab13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Бе Суан Чыонг заявил, что страна продолжить покупать российское оружие.

В основном, вооружение и техника нашей армии — из Советского Союза и из России, и в будущем мы тоже будем покупать ваше вооружение для нашей армии, — сказал Бе Суан Чыонг на форме «Армия-2019».

Он подчеркнул, что российское оружие современное и высококачественное, поэтому так привлекает новых покупателей. Кроме того, замминистра подчеркнул, что военная техника из РФ уже помогла стране в нескольких войнах, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Индия пытается закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. Речь идёт о 18 комплектах общей стоимостью свыше $1 млрд. Данная закупка позволит индийским военным довести количество истребительных эскадрилий ВВС, оснащённых самолётами данного типа, до 14.