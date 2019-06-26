Заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Бе Суан Чыонг заявил, что страна продолжить покупать российское оружие.
В основном, вооружение и техника нашей армии — из Советского Союза и из России, и в будущем мы тоже будем покупать ваше вооружение для нашей армии, — сказал Бе Суан Чыонг на форме «Армия-2019».
Он подчеркнул, что российское оружие современное и высококачественное, поэтому так привлекает новых покупателей. Кроме того, замминистра подчеркнул, что военная техника из РФ уже помогла стране в нескольких войнах, передаёт
Как писал News.ru, Индия пытается закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. Речь идёт о 18 комплектах общей стоимостью свыше $1 млрд. Данная закупка позволит индийским военным довести количество истребительных эскадрилий ВВС, оснащённых самолётами данного типа, до 14.