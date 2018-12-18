Путин: Запад беспокоят русские ракеты

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Разговоры Белого дома о выходе США из ДРСМД объясняются беспокойством Вашингтона по поводу появления у России подобных компонентов — ракет средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Калибры» успешно применялись против сирийских боевиков — пуски осуществлялись из акваторий Каспийского и Средиземного морей, пишет РИА Новости.

«Кое-что пришлось доработать, и применение их против террористов в Сирии показало, что это было очень правильно. И с точки зрения нанесения удара по террористам, и с точки зрения совершенствования доведения этого, безусловно, очень перспективного комплекса до нужных параметров», — рассказал глава государства.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет.

Ранее News.ru сообщал о внесённом Кремлём в Генассамблею ООН проекте резолюции, призывающем сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Генассамблее также предлагается признать подрывом «глобальной стратегической стабильности» любые действия, противоречащие целям и положениям документа.