USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин: Запад беспокоят русские ракеты

vk.com/mil

политика [ версия для печати ]

Разговоры Белого дома о выходе США из ДРСМД объясняются беспокойством Вашингтона по поводу появления у России подобных компонентов — ракет средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Калибры» успешно применялись против сирийских боевиков — пуски осуществлялись из акваторий Каспийского и Средиземного морей, пишет РИА Новости.

«Кое-что пришлось доработать, и применение их против террористов в Сирии показало, что это было очень правильно. И с точки зрения нанесения удара по террористам, и с точки зрения совершенствования доведения этого, безусловно, очень перспективного комплекса до нужных параметров», — рассказал глава государства.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет.

Ранее News.ru сообщал о внесённом Кремлём в Генассамблею ООН проекте резолюции, призывающем сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Генассамблее также предлагается признать подрывом «глобальной стратегической стабильности» любые действия, противоречащие целям и положениям документа.


#сша #путин #ДРСМД
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
оружие 14:25, 18 декабря 2018
Путин рассказал о развитии нового российского оружия
общество 17:31, 17 декабря 2018
Путин высказался по поводу предновогодней амнистии
оружие 19:47, 15 декабря 2018
США призывают РФ признать нарушения ДРСМД
политика 09:00, 15 декабря 2018
Шойгу призвал главу Пентагона к диалогу по ДРСМД
Лента новостей
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
Другие новости
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:38
Наблюдатели заявили об обмане на выборах в Приморье
Они настаивают на проверке случаев фальсификации
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
политика 14:25
Минобороны готово противодействовать угрозам НАТО
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top