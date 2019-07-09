Президент России Владимир Путин 11 июля проведёт встречу с боливийским коллегой Эво Моралесом.
По данным пресс-службы Кремля, лидер Многонационального Государства Боливия намерен прилететь в РФ с визитом. Путин и Моралес обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций. Предполагается, что главы государств заключат ряд двусторонних соглашений.
Кроме того, на переговорах будут затронуты ключевые международные и региональные темы.
Ранее News.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин приехал с визитом в Екатеринбург.