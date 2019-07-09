https://static.news.ru/photo/d85182bc-a245-11e9-90d0-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин 11 июля проведёт встречу с боливийским коллегой Эво Моралесом.

По данным пресс-службы Кремля, лидер Многонационального Государства Боливия намерен прилететь в РФ с визитом. Путин и Моралес обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций. Предполагается, что главы государств заключат ряд двусторонних соглашений.

Кроме того, на переговорах будут затронуты ключевые международные и региональные темы.

Ранее News.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин приехал с визитом в Екатеринбург.