Российский президент Владимир Путин приехал с визитом в Екатеринбург.
Там он планирует посетить Международную промышленную выставку «Иннопром», после чего выступит на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Его участники обсудят внедрение в производственные и экономические процессы природоподобных технологий, таких как бионика и биометрический дизайн.
Закончит Путин свой рабочий день визитом в Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина. Там он встретится со студентами и посетит выставку последних разработок вуза.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Об этом сообщается на сайте Первого канала.