https://static.news.ru/photo/3feebec4-a243-11e9-b1ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский президент Владимир Путин приехал с визитом в Екатеринбург.

Там он планирует посетить Международную промышленную выставку «Иннопром», после чего выступит на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Его участники обсудят внедрение в производственные и экономические процессы природоподобных технологий, таких как бионика и биометрический дизайн.

Закончит Путин свой рабочий день визитом в Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина. Там он встретится со студентами и посетит выставку последних разработок вуза.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Об этом сообщается на сайте Первого канала.