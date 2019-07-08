https://static.news.ru/photo/7275a56c-a200-11e9-a074-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Об этом сообщается на сайте Первого канала.

В новом фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок рассказывают о политическом кризиса в Киеве. Режиссёр и президент РФ обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.

По словам Путина, экс-президент Украины намеренно устроил эту провокацию во время предвыборной кампании. Российский лидер подчеркнул, что Пётр Порошенко хотел использовать эту провокацию для введения особого военного положения.

У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть, — приводит РИА Новости слова Путина.

Сообщается, что фильм покажут 19 июля в 21:00. Отмечается, что картина «В борьбе за Украину» получила гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.

News.ru ранее писал, что Оливер Стоун может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. По его словам, картина будет в жанре комедия.