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26 июня главе КПРФ Геннадию Зюганову исполнилось 75 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил его на пленарном заседании, отметив роль в политической жизни России и презентовав лидеру коммунистической партии труды Владимира Ленина.

В своей поздравительной речи Володин отметил, что Зюганова любит «Единая Россия». Он, в свою очередь, заметил, что председателя ГД могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления. А как же!...