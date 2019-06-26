https://static.news.ru/photo/4f496662-9807-11e9-9270-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Высококачественных дорог в России по-прежнему мало. А те, что есть, вызывают массу нареканий с течением времени. Об этом на Госсовете по дорожному строительству и инфраструктуре заявил президент Владимир Путин.
Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что российский лидер намерен провести заседание Госсовета по дорогам и дорожной инфраструктуре и заслушать доклады глав некоторых российских регионов и руководителей профильных ведомств, писал News.ru.